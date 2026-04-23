माइकल जैक्सन की बायोपिक रिलीज को तैयार

माइकल जैक्सन की बायोपिक का अभी अंत नहीं, सीक्वल का मिल सकता है तोहफा

लेखन ज्योति सिंह 12:53 pm Apr 23, 202612:53 pm

क्या है खबर?

'किंग ऑफ पॉप' के नाम से प्रख्यात माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बायोपिक 'माइकल' बनाई गई है। 24 अप्रैल को यह सिनेमाघरों का रुख करने के लिए और दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के लिए तैयार है। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, जब दर्शन बायोपिक देखने सिनेमाघर पहुंचेंगे तो उन्हें एक तोहफा मिलेगा। यह तोहफा फिल्म के सीक्वल को लेकर है, क्योंकि फिल्म के अंत में इसका संकेत दिया गया है।