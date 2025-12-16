'बॉर्डर 2' में सबसे महंगा सितारा बने सनी देओल, दिलजीत दोसांझ को मिले सिर्फ इतने
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की आगामी फिल्म 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इससे पहले निर्माताओं ने फिल्म का धमाकेदार टीजर जारी कर दिया है। टीजर को देखने के बाद प्रशंसकों के दिलों में देशभक्ति की भावना फिर से जाग उठी है। 'बॉर्डर 2' में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और सोनम बाजवा समेत कई सितारे नजर आएंगे। चलिए जानते हैं कि इन सितारों ने फिल्म के लिए निर्माताओं से कितनी फीस वसूली है।
सनी देओल और वरुण धवन
1997 में आई'बॉर्डर' के बाद, निर्माता दूसरी किस्त 'बॉर्डर 2' लाए हैं। इस फिल्म में मेजर कुलदीप सिंह के किरदार के साथ सनी की दोबारा वापसी हाे रही है। बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म के लिए अभिनेता को कथित 50 करोड़ रुपये फीस दी गई है। 'बॉर्डर 2' में वरुण को परमवीर चक्र विजेता, मेजर होशियार सिंह दहिया के किरदार में देखा जाएगा। इसके लिए उन्हें कथित 8 से 10 करोड़ रुपये फीस दी गई है।
दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी
पंजाबी गायक दिलजीत को फौजी का किरदार निभाता देखने के लिए प्रशंसक उत्साहित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म में उन्हें कथित तौर पर 4 से 5 करोड़ रुपये फीस मिली है। देखा जाए तो अन्य के मुकाबले दिलजीत की फीस काफी कम है। 'बॉर्डर' में सुनील शेट्टी को 'कप्तान भैरों सिंह' के किरदार में देखा गया था। दूसरी किस्त में पिता की विरासत को उनके बेटे, अहान आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि, अहान की फीस का खुलासा नहीं हुआ है।
सोनम बाजवा और मोना सिंह
'बॉर्डर 2' का हिस्सा अभिनेत्री इस बार सोनम बनी हैं, जिन्हें फिल्म में दिलजीत की पत्नी के किरदार में देखा जाएगा। रिपोर्ट्स की मानें, तो उन्हें कथित तौर पर 1 करोड़ रुपये फीस मिली है। फिल्म में सनी यानी मेजर कुलदीप सिंह की पत्नी के किरदार में मोना नजर आएंगी। इस किरदार के लिए उन्हें कथित 1 से 2 करोड़ के बीच फीस मिली है। 'बॉर्डर 2' 2026 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों शामिल है, जिसका निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है।