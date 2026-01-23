'बॉर्डर 2' रिव्यू: सनी देओल की फिल्म पर जनता का फैसला, जीते दिल या शोर मचाया?

LOADING...
लेखन नेहा शर्मा
Jan 23, 2026
03:00 pm
करीब 30 साल पहले आई 'बॉर्डर' सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के लिए देशभक्ति की सबसे बड़ी भावना बन गई थी। जब 'बॉर्डर 2' का ऐलान हुआ तो प्रशंसकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब सनी देओल फिर अपने सबसे जबरदस्त फौजी अवतार में लौट आए हैं। 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में आ गई है और एक्स पर फिल्म का फर्स्ट डे, फर्स्ट शो को देखने के बाद दर्शकों ने प्रतिक्रियाओं की झड़ी लगा दी है।

फिल्म की आत्मा हैं सनी देओल

फिल्म देख दर्शक दंग हैं। उनके मुताबिक, ये सिर्फ एक युद्ध पर आधारित फिल्म नहीं, बल्कि ये इंसानों, परिवारों और उनके बलिदानों का एक गहरा भावनात्मक अनुभव है। फिल्म में देशभक्ति चिल्लाती नहीं, बल्कि ये खामोशी से आपके सीने में उतर जाती है और वहीं बस जाती है। दर्शकों का कहना है कि फिल्म की असली आत्मा सनी देओल हैं। सिनेमाघर में उनकी 'दहाड़' और दमदार डायलॉग्स ने लोगों को सीटों से उठकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया है।

क्लाइमैक्स में थम गई दर्शकों की सांसें

लोगों का कहना है कि सनी ने साबित कर दिया है कि जब बात देशभक्ति के सिनेमा की आती है तो उनका कोई सानी नहीं। उनकी एक्टिंग ने थिएटर हिलाकर रख दिया है। फिल्म के क्लाइमैक्स ने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। निर्देशक अनुराग सिंह की खूब तारीफ हो रही है कि उन्होंने युद्ध के दृश्यों को न केवल भव्य बनाया है, बल्कि उसमें भावनाएं भी कूट-कूटकर भरी हैं। लिहाजा ये एक यादगार सिनेमाई अनुभव बन गया है।

सनी के साथ वरुण-दिलजीत-अहान का दमदार प्रदर्शन

फिल्म में सनी संग कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली नई पीढ़ी के कलाकारों ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। दर्शकों के मुताबिक, वरुण धवन ने फौजी के जज्बे को पूरी ईमानदारी से जिया, दिलजीत दोसांझ ने भावनात्मक गहराई से कहानी को मजबूती दी, जबकि अहान शेट्टी ने अपनी सॉलिड एक्टिंग से सबको चौंका दिया। जनता की मानें तो ये फिल्म अहान के करियर के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

जोश, डायलॉग्स और देशभक्ति का जबरदस्त कॉकटेल

इस फिल्म का हर सीन दर्शकों में जोश भर देता है। इसे साल 1997 की मूल फिल्म 'बॉर्डर' को एक बेहतरीन और सच्ची श्रद्धांजलि बताया गया है। कुछ ने डायलॉग राइटर की भी विशेष रूप से तारीफ की है। एक ने लिखा, 'फिल्म के डायलॉग्स सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि 'अंगारे' हैं, जो तालियां बजवाने पर मजबूर कर देते हैं।' जनता के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' दमदार डायलॉग्स, बेहतरीन एक्टिंग और रोंगटे खड़े कर देने वाली देशभक्ति का एक जबरदस्त कॉकटेल है।

जनता के रोंगटे खड़े कर रही फिल्म

