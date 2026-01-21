'बॉर्डर 2' को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, इतनी लंबी होगी सनी देओल की फिल्म

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने 'बॉर्डर 2' को U/A 13+ रेटिंग के साथ पास किया है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को बिना किसी काट-छांट के पास किया है। U/A 13+ का मतलब है कि 13 साल या उससे अधिक उम्र के लोग फिल्म को देख सकते हैं। प्रमाण पत्र के अनुसार, फिल्म की कुल अवधि 3 घंटे 16 मिनट है जो इसे बॉलीवुड की सबसे लंबी युद्ध फिल्मों में से एक बनाती है।

एडवांस बुकिंग

'बॉर्डर 2' एडवांस बुकिंग में दिखा रही दम

'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग के जरिए अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, इसने 9,220 शो के लिए 1 लाख से ज्यादा टिकटों की बिक्री कर दी है। इसी के साथ फिल्म ने रिलीज से पहले 3.4 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। 'बॉर्डर 2' 1997 में आई जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित 'बॉर्डर' का सीक्वल है, जिसमें मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह भी हैं।