'बॉर्डर 2' की भारी मांग के बीच आधी रात को खोले गए सिनेमाघरों के दरवाजे

सनी देओल की फिल्म ' बॉर्डर 2 ' का खुमार उस स्तर पर पहुंच गया है, जहां दिन क्या और रात क्या, सिनेमाघरों में दर्शकों की बढ़ती मांग के बीच देशभर के मल्टीप्लेक्स और थिएटर मालिकों ने आधी रात के बाद के शो भी सूची में जोड़ दिए हैं। सिनेमाघरों में इतनी भीड़ उमड़ आई कि रात 11-12 बजे के आखिरी शोज भी कम पड़ गए। लिहाजा थिएटर मालिकों ने रात 1:15 और 1:45 के स्पेशल शो बढ़ा दिए हैं।

हाउसफुल आधी रात को भी फिल्म देखने को तैयार जनता फिल्म की दीवानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के प्रमुख शहरों के सिनेमाघरों ने रातभर के लिए स्पेशल शो बढ़ा दिए हैं। मुंबई के मूवीमैक्स में रात 1:15 बजे का शो हाउसफुल जा रहा है, वहीं पुणे के मूवीमैक्स अमानोरा में आधी रात से सुबह 8 बजे तक 6 शो रखे गए हैं। इसी तरह पुणे के मूवीमैक्स गोल्ड और नागपुर में भी रात 1:15 बजे के स्पेशल शो चलाए जा रहे हैं।

इजाफा अगले 2 दिन में और बढ़ेंगे शो मैक्सस (भयंदर) में रात 12:45 बजे और PVR संगम (अंधेरी) में रात 1:55 बजे के स्पेशल शो रखे गए हैं। ये सिलसिला गणतंत्र दिवस तक चलेगा। ट्रेड पंडितों का मानना है कि गणतंत्र दिवस की छुट्टी के कारण आने वाले 2 दिनों में शोज की संख्या और बढ़ाई जाएगी। बता दें कि सिनेमाघरों में आधी रात के बाद शो चलाने का यह दिलचस्प चलन कोरोना महामारी के बाद रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म 'सूर्यवंशी' से शुरू हुआ था।

उम्मीद गणतंत्र दिवस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी बॉर्डर 2' सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे सितारों से सजी 'बॉर्डर 2' को दर्शकों और समीक्षकों का एकतरफा प्यार मिल रहा है। फिल्म की जबरदस्त मांग को देखते हुए ट्रेड विशेषज्ञों का दावा है कि ये गणतंत्र दिवस पर बॉक्स ऑफिस के पुराने इतिहास को मिटा देगी। उम्मीद जताई जा रही है कि 'बॉर्डर 2' देशभर में जनवरी महीने के अब तक के सारे रिकॉर्ड्स को दोबारा लिखकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर है।

