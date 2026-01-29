'बॉर्डर 2' की कमाई में आई भारी गिरावट, फिर भी तोड़ा इन फिल्मों का रिकॉर्ड

कमाई

'बॉर्डर 2' की कमाई में अन्य दिनों के मुकाबले गिरावट

सैकनिल्क के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' ने अपनी रिलीज के 6वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कुल 13 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। इसने 5वें दिन 20 करोड़ रुपये कमाए थे, जिसकी तुलना में कमाई काफी नीचे गिरी है। अभी तक के कलेक्शन को देखें तो 30 करोड़ से शुरुआत करने वाली फिल्म ने दूसरे दिन 36.5 करोड़, तीसरे दिन 54.5 करोड़ और चौथे दिन 59 करोड़ कमाए थे। इस तरह फिल्म की कुल कमाई 213 करोड़ रुपये हो गई है।