'बॉर्डर 2' की कमाई में आई भारी गिरावट, फिर भी तोड़ा इन फिल्मों का रिकॉर्ड

'बॉर्डर 2' की कमाई में आई भारी गिरावट, फिर भी तोड़ा इन फिल्मों का रिकॉर्ड
क्या है खबर?
बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाॅर्डर' (1997) का सीक्वल 'बॉर्डर 2' इस वक्त सिनेमाघरों में कब्जा जमाकर बैठा है। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ मुख्य किरदार में हैं। 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज इस फिल्म ने लंबे वीकेंड का भरपूर फायदा उठाया लेकिन कारोबारी दिनों में लौटते ही कमाई में गिरावट देखने को मिली है। अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म 'बॉर्डर 2' की ताजा कमाई के आंकड़े आ चुके हैं।
कमाई
'बॉर्डर 2' की कमाई में अन्य दिनों के मुकाबले गिरावट
सैकनिल्क के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' ने अपनी रिलीज के 6वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कुल 13 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। इसने 5वें दिन 20 करोड़ रुपये कमाए थे, जिसकी तुलना में कमाई काफी नीचे गिरी है। अभी तक के कलेक्शन को देखें तो 30 करोड़ से शुरुआत करने वाली फिल्म ने दूसरे दिन 36.5 करोड़, तीसरे दिन 54.5 करोड़ और चौथे दिन 59 करोड़ कमाए थे। इस तरह फिल्म की कुल कमाई 213 करोड़ रुपये हो गई है।
रिकॉर्ड
'बॉर्डर 2' ने किन-किन फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड?
'बॉर्डर 2' ने 'छावा' (197.75 करोड़), 'सुल्तान' (195.90 करोड़) और 'टाइगर 3' (196 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने अपनी-अपनी रिलीज के 6 दिनों में इतना कारोबार किया था। हालांकि 'धुरंधर' का रिकॉर्ड तोड़ने में असफल रही है क्योंकि उसने रिलीज के 6 दिनों में 180.25 करोड़ रुपये कमाए थे। फिलहाल 'बॉर्डर 2' की नजर 250 करोड़ के क्लब में जगह बनाने पर है। इसे टक्कर देने के लिए रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' 30 जनवरी को रिलीज होगी।