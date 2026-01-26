'बॉर्डर 2' तीसरे दिन 100 करोड़ के पार, इन 6 फिल्मों का टूट गया रिकॉर्ड

'बॉर्डर 2' तीसरे दिन 100 करोड़ के पार, इन 6 फिल्मों का टूट गया रिकॉर्ड
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की हालिया रिलीज फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनकर आई है। भारत-पाकिस्तान के 1971 के युद्ध पर आधारित इस फिल्म का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। दर्शकों की भीड़ भारी संख्या में सिनेमाघरों का रुख कर रही है जिसकी बदौलत इसने सिर्फ 3 दिनों में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी के साथ फिल्म ने 6 बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड भी चकनाचूर किया है।
कमाई
'बॉर्डर 2' ने तीसरे दिन लूट लिया बॉक्स ऑफिस, कमाई छप्परफाड़
सैकनिल्क के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी, रविवार को 54.5 करोड़ का कारोबार किया है, जो अब तक की सबसे ज्यादा कमाई है। इसने दूसरे दिन 36.5 करोड़ कमाए थे, और पहले दिन कमाई 30 करोड़ रुपये हुई थी। इस तरह फिल्म ने 3 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 121 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। वहीं दुनियाभर में फिल्म ने 158.5 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार कर दिखाया है।
रिकॉर्ड
फिल्म ने इन 6 फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया
'बॉर्डर 2' ने तीसरे दिन की शानदार कमाई के साथ 6 भारतीय फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा है। सूची में पहला नाम 'दंगल' का है जिसने रिलीज के तीसरे दिन हिंदी में 42.41 करोड़ कमाए थे। इसके अलावा 'बाहुबली 2' (46.5 करोड़), 'RRR' (31.5 करोड़), 'KGF 2' (42.9 करोड़), 'गदर 2' (51.7 करोड़) और 'धुरंधर' (43 करोड़) का रिकॉर्ड भी टूटा है। 1997 में आई 'बॉर्डर' के सीक्वल में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी हैं।