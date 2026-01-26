'बॉर्डर 2' की कमाई का ताबड़तोड़ प्रदर्शन जारी

'बॉर्डर 2' तीसरे दिन 100 करोड़ के पार, इन 6 फिल्मों का टूट गया रिकॉर्ड

लेखन ज्योति सिंह 09:32 am Jan 26, 202609:32 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की हालिया रिलीज फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनकर आई है। भारत-पाकिस्तान के 1971 के युद्ध पर आधारित इस फिल्म का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। दर्शकों की भीड़ भारी संख्या में सिनेमाघरों का रुख कर रही है जिसकी बदौलत इसने सिर्फ 3 दिनों में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी के साथ फिल्म ने 6 बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड भी चकनाचूर किया है।