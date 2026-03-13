'धुरंधर' बनी 'महा-ब्लॉकबस्टर, किया वो कारनामा; जो आज के दौर में नामुमकिन था

बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के आने-जाने के दौर के बीच रणवीर सिंह की फिल्म ' धुरंधर ' ने अब एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पोस्ट-कोविड काल में जहां बड़ी-बड़ी फिल्में हफ्तों में सिनेमाघरों से उतर जाती हैं, वहीं 'धुरंधर' अपने शानदार 100 दिन सफलतापूर्वक पूरे कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। ये उपलब्धि इसलिए भी बड़ी है, क्योंकि 'धुरंधर' भारतीय सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म बन गई है, जो अपने सीक्वल के रिलीज होने तक लगातार बड़े पर्दे पर टिकी रही।

चलन OTT के युग में 'धुरंधर' ने याद दिलाया पुराने सिनेमाघरों का दौर एक समय था, जब ब्लॉकबस्टर फिल्में नियमित रूप से ऐसे मील के पत्थर हासिल करती थीं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसी उपलब्धियां बेहद दुर्लभ हो गई हैं। OTT के इस युग में जहां बड़ी-बड़ी फिल्में 2 हफ्तों में दम तोड़ देती हैं, वहीं 'धुरंधर' कोविड काल के बाद सिनेमाघरों में इतनी लंबी और सफल पारी खेलने वाली एक दुर्लभ फिल्म बन गई है। बता दें कि 14 मार्च को ये फिल्म सिनेमाघरों में अपने 100 दिन पूरे कर लेगी।

जादू नेटफ्लिक्स पर आने के बाद भी सिनेमाघरों में दर्शकों को लुभाती रही फिल्म करीब डेढ़ महीने पहले फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई थी। आमतौर पर फिल्म के ऑनलाइन उपलब्ध होते ही सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या गिर जाती है, लेकिन 'धुरंधर' के पहले भाग को कुछ सिनेमाघरों में लगातार दर्शक मिलते रहे। इस वजह से इसे कभी हटाया ही नहीं गया और अब इसे कई ऐसे सिनेमाघरों में फिर से रिलीज किया गया है, जहां इसका प्रदर्शन बंद हो चुका था, ताकि दर्शक अगले हफ्ते सीक्वल देखने से पहले इसकी यादें ताजा कर सकें।

मौजूदगी 18 मार्च तक सिनेमाघरों में डटा रहेगा पहला भाग 'धुरंधर' का पहला भाग 18 मार्च की दोपहर तक सिनेमाघरों में अपना सफर जारी रखेगा, जिसके बाद इसकी जगह 'धुरंधर: द रिवेंज' ले लेगी। ये सिनेमाई इतिहास में पहली बार हो रहा है, जब किसी फिल्म का पहला हिस्सा उसके सीक्वल के रिलीज होने तक सिनेमाघरों से नहीं हटा है। फिल्म के पहले भाग ने कई मायनों में इतिहास रच दिया है और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 'धुरंधर: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर कितने नए रिकॉर्ड तोड़ती है।

