आदित्य धर ने फैंस का जताया आभार

'धुरंधर 2' की रिलीज से पहले आदित्य धर का फैंस के नाम खत, लिखी ये बात

लेखन ज्योति सिंह 09:38 am Mar 13, 202609:38 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' की रिलीज में बस कुछ दिन बाकी हैं। निर्देशक आदित्य धर इसे फाइनल टच देने के लिए दिन-रात एक कर रहे हैं। यहां तक कि अपने जन्मदिन (12 मार्च) पर भी उन्होंने सारा वक्त अपनी आगामी फिल्म को दे दिया। इस बीच, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट साझा किया है। पोस्ट में आदित्य ने न सिर्फ फैंस को धन्यवाद दिया, बल्कि वायरल हुए 'पीक डिटेलिंग' मीम्स पर भी प्रतिक्रिया दी।