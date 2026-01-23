'मर्दानी 3' से पहले OTT पर देख डालिए क्राइम-थ्रिलर पर बनी ये खतरनाक फिल्में

रानी मुखर्जी ने रोमांटिक फिल्माें के जरिए जो छवि बनाई थी, उसे 'मर्दानी' ने तोड़ने का काम किया है। उनके निडर और साहसिक पुलिस अधिकारी के किरदार ने लोगों का हर बार दिल जीता। 30 जनवरी को अभिनेत्री फ्रैंचाइजी की तीसरी कड़ी ' मर्दानी 3 ' के साथ सिनेमाघरों में लौट रही हैं। यह फिल्म 3 गुना थ्रिल और रोमांचक होने का वादा करती है, लेकिन इससे पहले क्राइम आधारित OTT पर कई फिल्में मौजूद हैं जिन्हें देखा जा सकता है।

#1 & #2 'मर्दानी फ्रैंचाइजी' और 'भक्षक' 'मर्दानी 3' से पहले इसकी पिछली किस्तें देखने लायक हैं जाे नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं। 2014 और 2019 में रिलीज इन दोनों किस्तों में रानी का दमदार अवतार देखने को मिला है जो क्राइम की दुनिया का सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध है। भूमि पेडनेकर की 'भक्षक' भी नेटफ्लिक्स पर माैजूद है जिसकी कहानी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम से प्रेरित है। अभिनेत्री एक पत्रकार के किरदार में हैं जो लड़कियों के खिलाफ होने वाले अपराध को उजागर करती हैं।

#3 & #4 'सेक्टर 36' और 'पोशम पा' नेटफ्लिक्स पर मौजूद विक्रांत मैसी की 'सेक्टर 36' रोंगटे खड़े कर देने वाली क्राइम-ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी चर्चित निठारी हत्याकांड से प्रेरित है। बच्चों के रहस्यमयी तरह से लापता होने और अपराध के जाल पर बुनी गई यह फिल्म होश उड़ा देगी। जब एक चालाक मां अपने ही बच्चों को अपराध की दुनिया में उतारकर लोगों के दिमाग से खेलती है तो शरीर में सिहरन होना तय है। ऐसी ही फिल्म है 'पोशम पा' जो जी5 पर मौजूद है।

