'मर्दानी 3' में 'बब्बर शेरनी' बनकर दहाड़ने आईं रानी मुखर्जी, गाने में दिखा दिलेर अंदाज

गाना

'मर्दानी' की अदम्य भावना को दर्शाता है गाना

'बब्बर शेरनी' गाना यशराज फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर जारी हुआ जिसे आवाज सार्थक कल्यानी ने दी है, जबकि लिरिक्स श्रुति शुक्ला ने लिखे हैं। निर्माताओं ने कुछ अलग न करते हुए गाने में फिल्म के विजुअल्स का इस्तेमाल किया है जिसमें रानी के अदम्य साहस और भावनाओं की झलक साफ नजर आती है। 'मर्दानी 3' आयुष गुप्ता द्वारा लिखी गई है और इसका निर्देशन अभिराज मिनवाला ने किया है। फिल्म 30 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।