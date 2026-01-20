LOADING...
'मर्दानी 3' में 'बब्बर शेरनी' बनकर दहाड़ने आईं रानी मुखर्जी, गाने में दिखा दिलेर अंदाज

लेखन ज्योति सिंह
Jan 20, 2026
06:59 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी इन दिनों 'मर्दानी 3' को लेकर खूब चर्चा बटोर रही हैं। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म का ट्रेलर जारी हो चुका है जिसे फैंस के अलावा फिल्मों सितारों से भी वाहवाही मिली। पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय के दमदार किरदार में रानी को दोबारा देखने के लिए लोग उत्साहित हैं। इस बीच, निर्माताओं ने फिल्म का पहला गाना 'बब्बर शेरनी' जारी किया जिसमें अभिनेत्री का दिलेर अंदाज देखने काे मिला है।

गाना

'मर्दानी' की अदम्य भावना को दर्शाता है गाना 

'बब्बर शेरनी' गाना यशराज फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर जारी हुआ जिसे आवाज सार्थक कल्यानी ने दी है, जबकि लिरिक्स श्रुति शुक्ला ने लिखे हैं। निर्माताओं ने कुछ अलग न करते हुए गाने में फिल्म के विजुअल्स का इस्तेमाल किया है जिसमें रानी के अदम्य साहस और भावनाओं की झलक साफ नजर आती है। 'मर्दानी 3' आयुष गुप्ता द्वारा लिखी गई है और इसका निर्देशन अभिराज मिनवाला ने किया है। फिल्म 30 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए 'बब्बर शेरनी' गाने की एक झलक 

