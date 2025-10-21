असरानी आखिरी बार इन 2 फिल्मों में आएंगे नजर (तस्वीर: एक्स/@AkshayKumar)

बॉलीवुड अभिनेता असरानी आखिरी बार इन 2 फिल्मों में आएंगे नजर, अक्षय कुमार ने बता दिया

लेखन ज्योति सिंह 01:25 pm Oct 21, 202501:25 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी ने 20 अक्टूबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। दिवाली पर आई इस दुखद खबर से सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। फिल्मी सितारे भी असरानी के निधन से स्तब्ध रह गए हैं और सोशल मीडिया के जरिए शोक संवेदना जाहिर कर रहे हैं। अभिनेता अक्षय कुमार ने एक भावुक संदेश साझा किया है, जिसमें उन्होंने असरानी की आखिरी फिल्मों के बारे में भी बता दिया है।