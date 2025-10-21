LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / बॉलीवुड अभिनेता असरानी आखिरी बार इन 2 फिल्मों में आएंगे नजर, अक्षय कुमार ने बता दिया
बॉलीवुड अभिनेता असरानी आखिरी बार इन 2 फिल्मों में आएंगे नजर, अक्षय कुमार ने बता दिया
असरानी आखिरी बार इन 2 फिल्मों में आएंगे नजर (तस्वीर: एक्स/@AkshayKumar)

बॉलीवुड अभिनेता असरानी आखिरी बार इन 2 फिल्मों में आएंगे नजर, अक्षय कुमार ने बता दिया

लेखन ज्योति सिंह
Oct 21, 2025
01:25 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी ने 20 अक्टूबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। दिवाली पर आई इस दुखद खबर से सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। फिल्मी सितारे भी असरानी के निधन से स्तब्ध रह गए हैं और सोशल मीडिया के जरिए शोक संवेदना जाहिर कर रहे हैं। अभिनेता अक्षय कुमार ने एक भावुक संदेश साझा किया है, जिसमें उन्होंने असरानी की आखिरी फिल्मों के बारे में भी बता दिया है।

फिल्में

इन 2 फिल्मों में नजर आएंगे असरानी

अक्षय ने पोस्ट में लिखा, 'असरानी जी के निधन पर स्तब्ध हूं। एक हफ्ते पहले 'हैवान' के दौरान हमने उन्हें गले लगाया था। बहुत प्यारे इंसान थे। उनकी कॉमिक टाइमिंग लाजवाब थी। 'हेरा फेरी' से 'भागम भाग', 'दे दना दन', 'वेलकम' और अब हमारी रिलीज न हुई 'भूत बंगला' और 'हैवान' तक... मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और काम किया है। ॐ शांति' बता दें कि 'भूत बंगला' और 'हैवान' अक्षय कुमार की आगामी फिल्में हैं, जिसमें असरानी भी हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

रिलीज

जानिए कब रिलीज होंगी ये फिल्में 

अक्षय की 'भूत बंगला' हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें उन्हें जादूगर का किरदार निभाते हुए देखा जाएगा। उनके अलावा फिल्म में वामिका गब्बी, तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव और असरानी अहम किरदार में हैं। ये फिल्म 2 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। दूसरी ओर 'हैवान' भी हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें अक्षय के साथ सैफ अली खान मुख्य किरदार में हैं। प्रियदर्शन के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में असरानी को आखिरी बार देखा जाएगा।