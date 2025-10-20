आयुष्मान खुराना की पिछली 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल, 3 हुईं महाफ्लॉप
क्या है खबर?
आयुष्मान खुराना फिल्म 'थामा' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। पिछले कई दिनों से वो इस फिल्म के प्रचार-प्रसार मे जुटे हैं। दिनेश विजान के हॉरर यूनिवर्स की इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में उन्हें पहली बार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का साथ मिला है, वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी इसका हिस्सा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए बीच जानें आयुष्मान की पिछली 5 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल।
#1
'ड्रीम गर्ल 2'
आयुष्मान पिछली बार साल 2023 में फिल्म 'ड्रीम गर्ल 2' में नजर आए थे। बॉक्स ऑफिस पर इसने बढ़िया कमाई की और इसे आखिरकार हिट का दर्जा मिला। ये उनकी सुपरहिट फिल्म 'ड्रीम गर्ल' का सीक्वल थी। 'ड्रीम गर्ल 2' में नुसरत भरूचा की जगह अनन्या पांडे ने ली थी। फिल्म का बजट 75 करोड़ रुपये था और इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 106 करोड़ रुपये कमाए थे। नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म देखी जा सकती है।
#2
'एन एक्शन हीरो'
साल 2022 में आयुष्मान फिल्म 'एन एक्शन हीरो' लेकर आए थे, जिसे न तो दर्शकों से हरी झंडी मिली और ना ही समीक्षकों ने फिल्म की तारीफ की। बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म ढेर हो गई थी। फिल्म में आयुष्मान के साथ जयदीप अहलावत में मुख्य भूमिका निभाई थी। 30 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने महज 11 करोड़ रुपये कमाए थे। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो आप नेटफ्लिक्स पर इसे देख सकते हैं।
#3
'डॉक्टर जी'
आयुष्मान साल 2022 में ही फिल्म 'डॉक्टर जी' भी लेकर आए थे। उनकी इस फिल्म को समीक्षकों ने तो सराहा था, पर बॉक्स ऑफिस पर इसने औसत प्रदर्शन किया था। 25 करोड़ रुपये के बजट वाली ये फिल्म बस 27 करोड़ रुपये जुटा पाई थी। फिल्म में आयुष्मान के साथ अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह और शेफाली शाह भी अहम भूमिका में थीं। सामाजिक मुद्दों पर फिल्म करने के लिए मशहूर आयुष्मान की ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।
#4
'अनेक' और 'चंडीगढ़ करे आशिकी'
फिल्म 'अनेक' मई, 2022 में आई थी। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल हुआ था। 30 करोड़ रुपये इस फिल्म काे बनाने में लगे थे और इसने भारत में महज 6 करोड़ रुपये कमाए थे। आयुष्मान को खुद अंदाजा नहीं था कि उनकी ये फिल्म इतनी बुरी कदर पिटेगी। उधर साल 2021 में आई आयुष्मान की फिल्म 'चंडीगढ़ करे आशिकी' भी फ्लॉप रही। 40 करोड़ रुपये के बजट वाली ये फिल्म महज 20 करोड़ कमा पाई थी।