बॉबी देओल की फिल्म 'बांदर' ने जीता ऑस्ट्रेलिया का दिल, NIFFA 2026 का करेगी धमाकेदार समापन
बॉबी देओल की थ्रिलर फिल्म 'बांदर', जो 5 जून को रिलीज हुई और फिलहाल सिनेमाघरों में दर्शकों का दिल जीत रही है, इस साल मेलबर्न में नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया (NIFFA) का समापन करेगी।
अनुराग कश्यप निर्देशित इस फिल्म को रिलीज के बाद से ही इसकी अनूठी कहानी और दमदार अभिनय के लिए खूब सराहा जा रहा है।
यही वजह है कि NIFFA के ऑस्ट्रेलिया भर के बड़े दौरे के लिए इसे समापन फिल्म के तौर पर चुना गया है।
NIFFA ने ऑस्ट्रेलिया के 9 शहरों का किया दौरा
इस साल यह फेस्टिवल ऑस्ट्रेलिया के 9 शहरों में आयोजित किया गया, जहां नई और चर्चित फिल्मों के साथ-साथ 'मंथन' जैसी क्लासिक फिल्मों को भी 4K क्वालिटी में पेश किया गया।
बॉबी के अलावा, 'बांदर' में सान्या मल्होत्रा और राज बी शेट्टी भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी ने लिखी है, जिन्हें 'पाताल लोक' के लिए जाना जाता है।
साथ ही, NIFFA ने भारतीय सिनेमा को और ज्यादा वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए ACMI (ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय स्क्रीन संग्रहालय) के साथ साझेदारी की है।
मेलबर्न के बाद, फेस्टिवल का अगला पड़ाव होबार्ट, गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन होगा।