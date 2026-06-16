ब्लेक लाइवली ने 'इट एंड्स विद अस' विवाद में मारी बाजी, खत्म हुआ सालों का लीगल ड्रामा
मनोरंजन
अभिनेत्री ब्लेक लाइवली को फिल्म 'इट एंड्स विद अस' से जुड़े अपने कानूनी विवाद में जीत मिली है। एक जज ने जस्टिन बाल्डोनी और वेफेयरर स्टूडियोज को उनकी वकील की फीस भरने का आदेश दिया है।
हालांकि, उन्हें कोई अतिरिक्त हर्जाना नहीं मिला है, पर इस फैसले से वह मामला खत्म हो गया है, जो सेट पर हुए रचनात्मक मतभेदों से शुरू होकर जल्द ही सार्वजनिक विवाद और मुकदमों में बदल गया था।
ब्लेक और जस्टिन के बीच हुआ समझौता
अब दोनों पक्षों ने एक समझौता कर लिया है, जिससे यह कानूनी लड़ाई आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई है और भविष्य में कोई नया दावा नहीं किया जा सकेगा।
जस्टिन के वकील, ब्रायन फ्रीडमैन ने बताया कि इस समझौते का मकसद विवाद को पूरी तरह से खत्म करना है, ताकि ब्लेक और जस्टिन सालों तक सुर्खियों और अदालती तनाव से जूझने के बाद अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें।