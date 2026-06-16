ब्लेक लाइवली ने 'इट एंड्स विद अस' विवाद में मारी बाजी, खत्म हुआ सालों का लीगल ड्रामा मनोरंजन Jun 16, 2026

अभिनेत्री ब्लेक लाइवली को फिल्म 'इट एंड्स विद अस' से जुड़े अपने कानूनी विवाद में जीत मिली है। एक जज ने जस्टिन बाल्डोनी और वेफेयरर स्टूडियोज को उनकी वकील की फीस भरने का आदेश दिया है।

हालांकि, उन्हें कोई अतिरिक्त हर्जाना नहीं मिला है, पर इस फैसले से वह मामला खत्म हो गया है, जो सेट पर हुए रचनात्मक मतभेदों से शुरू होकर जल्द ही सार्वजनिक विवाद और मुकदमों में बदल गया था।