'बिग बॉस 20' के फिनाले पर आया अपडेट

'बिग बॉस 20' के फिनाले की तारीख तय? जानिए सलमान खान कब करेंगे विजेता का ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 01:55 pm Oct 28, 202601:55 pm

क्या है खबर?

सलमान खान का शो 'बिग बॉस 20' अपने डेढ़ महीने का सफर पूरा कर चुका है। आमतौर पर 3 महीने तक चलने वाले शो का यह सीजन भी साल के आखिर में दर्शकों को टाटा-बॉय कह सकता है। ऐसी चर्चा है कि निर्माताओं ने फिनाले की तारीख तय कर ली है। इसके बाद से सोशल मीडिया पर ग्रैंड फिनाले को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोग अपने पसंदीदा प्रतियोगी को विजेता बनाने के लिए जमकर वोट कर रहे हैं।