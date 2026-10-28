कंपनी ने अब तक प्रभावित फोन की संख्या नहीं बताई है

आईफोन डुओ की स्क्रीन टूटने के पीछे क्या है कारण? यहां जानिए वजह

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:55 pm Oct 28, 202612:55 pm

क्या है खबर?

ऐपल के नए फोल्डेबल फोन आईफोन डुओ की अंदरूनी स्क्रीन टूटने की शिकायतें सामने आई हैं। फोन लॉन्च होने के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसकी तस्वीरें साझा कीं। इनमें स्क्रीन के बीच हिंज के पास दरार और दाईं ओर कई लाइनें दिखाई दीं। ऐपल ने सोमवार को इस समस्या को स्वीकार किया और कहा कि वह खराब फोन बदल रहा है। हालांकि, कंपनी ने अब तक प्रभावित फोन की संख्या नहीं बताई है।