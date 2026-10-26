स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड ने दी सफाई

'बिग बॉस 20': स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड ने लव गिल से मांगी माफी, जानिए पूरा विवाद

लेखन ज्योति सिंह 02:31 pm Oct 26, 202602:31 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में मौजूद स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काशवी हीरानंदानी ने लव गिल से मांगी माफी मांगी है। हालिया 'वीकेंड का वार' एपिसोड में उन्होंने शो में पहुंचकर लव और स्काउट की नजदीकियाें पर सवाल उठाया था। साथ ही, गेमर से लव से दूरी बनाने के लिए कहा था। काशवी के आरोपों पर लव की टीम ने पलटवार किया था और उन्हें खरी-खोटी सुनाया था। अब काश्वी ने अपने शब्दों को लेकर माफी मांगी है।