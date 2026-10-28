3 बार के पैरा-एशियाई खेल स्वर्ण पदक विजेता नीरज यादव ने की आत्महत्या

रिपोर्ट्स के अनुसार, आत्महत्या के वास्तविक कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि यादव काफी समय से तनाव में थे। वह F55 कैटेगरी (व्हीलचेयर/सीटेड फील्ड इवेंट्स) में प्रतिस्पर्धा करते थे।

डोपिंग निलंबन के कारण वे इसी महीने आयोजित हुए आइची-नागोया एशियई पैरा खेल 2026 में भाग नहीं ले पाए थे, जिससे वे काफी परेशान थे।

हालांकि, उनके इस आत्मघाती कदम के पीछे की सटीक वजहों की जांच अभी पुलिस द्वारा की जा रही है।