शाहरुख खान जन्मदिन पर फैंस से नहीं करेंगे सालाना मुलाकात

शाहरुख खान फैंस के साथ नहीं मनाएंगे अपना 61वां जन्मदिन, आखिर क्या है वजह?

लेखन ज्योति सिंह 12:56 pm Oct 28, 202612:56 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना 61वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। इस खास दिन के लिए हमेशा से उनके चाहने वालों का उत्साह देखने लायक होता है। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उनके मुंबई स्थित घर 'मन्नत' के बाहर जमा होते हैं। हालांकि, इस साल फैंस को निराश होना पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि शाहरुख अपने जन्मदिन पर होने वाले 'मीट-एंड-ग्रीट' सेशन में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके पीछे एक बड़ा कारण है।