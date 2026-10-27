ईशा रिखी ने लव गिल के समर्थन में उठाई आवाज

'बिग बॉस 20': लव के समर्थन में आईं ईशा रिखी, बोलीं- हमेशा महिला ही दोषी क्यों?

लेखन ज्योति सिंह 06:02 pm Oct 27, 202606:02 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में स्काउट ओपी और लव गिल अपनी नजदीकियों को लेकर विवादों में हैं। हालिया एपिसोड में गेमर की गर्लफ्रेंड काशवी हीरानंदानी ने लव पर स्काउट को फंसाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से काम्या पंजाबी और आरती सिंह समेत कई लोग लव के समर्थन में आए। अब इसी सीजन की प्रतियोगी रह चुकीं ईशा रिखी ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लव को सहानुभूति का हकदार बताया है।