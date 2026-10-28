कर्नाटक MLC चुनावों में NDA की जीत, भाजपा ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर कसा तंज

चुनाव में NDA की एकतरफा जीत के बाद कर्नाटक भाजपा इकाई ने एक्स मुख्यमंत्री शिवकुमार की एक पुरानी तस्वीर साझा की, जिसमें उनके सिर पर गेंदे के फूल रखे हुए थे।

यह फरवरी 2023 में भाजपा सरकार के बजट के खिलाफ उनका अनोखा विरोध प्रदर्शन था।

इस तस्वीर को दोपारा पोस्ट करते हुए भाजपा ने लिखा, 'डीके, इट्स डन, ब्रो! (हो गया भाई) MLC चुनावों में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की सभी 4/4 सीटों पर NDA का कब्जा!"