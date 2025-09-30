मंदाना करीमी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में हुईं भर्ती; कहा- लगा ये मेरी आखिरी धड़कन है

मंदाना करीमी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में हुईं भर्ती; कहा- लगा ये मेरी आखिरी धड़कन है
क्या है खबर?
'बिग बॉस 9' की प्रतिभागी रह चुकीं मंदाना करीमी को अचानक खराब हुई अपनी तबीयत के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है। मंदाना ने बताया है कि थकान, तनाव और शरीर में पानी की कमी के चलते उनकी तबीयत काफी खराब हो गई। ये उनके लिए एक भयानक अनुभव रहा, जिसने उन्हें उनकी सेहत के प्रति और सचेत किया है।
पोस्ट
मंदाना ने बताया खराब सेहत का कारण
मंदाना ने अस्पताल के बिस्तर से अपनी तस्वीरें साझा कीं और लिखा कि उन्होंने लगातार महीनों तक काम के चक्कर में इधर-उधर भागते हुए खुद को थका दिया। एक दिन उनका शरीर अचानक रुकने पर मजबूर हो गया। उस पल उन्हें लगा कि ये उनकी आखिरी दिल की धड़कन है। वो असल में थकान, डिहाइड्रेशन और तनाव था, जो किसी डरावने अनुभव के रूप में सामने आया। मंदाना ने खुद से ये वादा किया कि अब वो अपना ख्याल रखेंगी।
सीख
अभिनेत्री को मिला सबक
मंदाना ने अपने पोस्ट में बताया कि अपने शरीर का ख्याल न रखने और लक्षणों को अनदेखा करने की वजह से उनकी हालत बिगड़ी थी। ये अनुभव उन्हें याद दिलाता है कि खुद की देखभाल करना कितना जरूरी है। मंदाना ने अपने पोस्ट में लिखा कि असली ताकत केवल लगातार मेहनत करने में नहीं, बल्कि समय-समय पर रुककर अपने शरीर और दिल का ख्याल रखने में है। मंदाना आखिरी बार अनिल कपूर की फिल्म 'थार' में नजर आई थीं।
ट्विटर पोस्ट
मंदाना ने साझा की अपनी ये तस्वीर
