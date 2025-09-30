मंदाना करीमी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में हुईं भर्ती; कहा- लगा ये मेरी आखिरी धड़कन है

पोस्ट

मंदाना ने बताया खराब सेहत का कारण

मंदाना ने अस्पताल के बिस्तर से अपनी तस्वीरें साझा कीं और लिखा कि उन्होंने लगातार महीनों तक काम के चक्कर में इधर-उधर भागते हुए खुद को थका दिया। एक दिन उनका शरीर अचानक रुकने पर मजबूर हो गया। उस पल उन्हें लगा कि ये उनकी आखिरी दिल की धड़कन है। वो असल में थकान, डिहाइड्रेशन और तनाव था, जो किसी डरावने अनुभव के रूप में सामने आया। मंदाना ने खुद से ये वादा किया कि अब वो अपना ख्याल रखेंगी।