आयुष्मान खुराना की फिल्म पर आया अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@ayushmannk)

सूरज बड़जात्या की इस फिल्म पर आया बड़ा अपडेट, आयुष्मान-शरवरी के अलावा ये सितारे हुए शामिल

लेखन ज्योति सिंह 07:14 pm Sep 30, 202507:14 pm

क्या है खबर?

'हम आपके हैं कौन', 'विवाह' और 'प्रेम रतन धन पायो' जैसी कई पारिवारिक फिल्में बना चुके मशहूर निर्देशक सूरज बड़जात्या अपनी नई फिल्म को लेकर काफी वक्त से खबरों में बने हुए हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता के तौर पर आयुष्मान खुराना दिखाई देंगे। पहली बार उनके साथ अभिनेत्री शरवरी वाघ नजर आएंगी। ताजा जानकारी के मुताबिक इस फिल्म में कुछ और सितारों को शामिल किया गया है। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग पर भी अपडेट आया है।