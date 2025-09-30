LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / सूरज बड़जात्या की इस फिल्म पर आया बड़ा अपडेट, आयुष्मान-शरवरी के अलावा ये सितारे हुए शामिल
सूरज बड़जात्या की इस फिल्म पर आया बड़ा अपडेट, आयुष्मान-शरवरी के अलावा ये सितारे हुए शामिल
आयुष्मान खुराना की फिल्म पर आया अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@ayushmannk)

सूरज बड़जात्या की इस फिल्म पर आया बड़ा अपडेट, आयुष्मान-शरवरी के अलावा ये सितारे हुए शामिल

लेखन ज्योति सिंह
Sep 30, 2025
07:14 pm
क्या है खबर?

'हम आपके हैं कौन', 'विवाह' और 'प्रेम रतन धन पायो' जैसी कई पारिवारिक फिल्में बना चुके मशहूर निर्देशक सूरज बड़जात्या अपनी नई फिल्म को लेकर काफी वक्त से खबरों में बने हुए हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता के तौर पर आयुष्मान खुराना दिखाई देंगे। पहली बार उनके साथ अभिनेत्री शरवरी वाघ नजर आएंगी। ताजा जानकारी के मुताबिक इस फिल्म में कुछ और सितारों को शामिल किया गया है। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग पर भी अपडेट आया है।

बयान

अगले महीने से शुरू होगी शूटिंग

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, सूरज ने इस रोमांटिक फिल्म में आयुष्मान और शरवरी के अलावा अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक और सीमा पहवा को शामिल किया है। सूत्र ने बताया कि निर्देशक का उद्देश्य विश्वसनीय कलाकारों के साथ मिलकर कलाकारों की एक बेहतरीन टीम बनाना है। अनुपम, सुप्रिया और सीमा को फिल्म का हिस्सा बनाना इसी दिशा में उनका पहला कदम है। वो अपनी इस फैमिली ड्रामा फिल्म में कुछ और चेहरों को शामिल कर सकते हैं।

शूटिंग

रिलीज और शूटिंग पर भी आया अपडेट

एक सूत्र ने बताया है कि सूरज ने फिल्म के लेखन का काम पूरा कर लिया है। वह अपनी पूरी टीम के साथ सेट पर आने के लिए बेहद उत्साहित हैं। अगले महीने नवंबर, 2025 से इस रोमांटिक फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। निर्देशक नवंबर के पहले हफ्ते में फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे जो मई, 2026 तक चलेगी। 2026 की अगली छमाई में फिल्म को रिलीज किए जाने की योजना है।