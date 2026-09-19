'बिग बॉस 20' से बाहर होने वाले पहले प्रतियोगी बने रोहेद खान

'बिग बॉस 20' से पहला एविक्शन, रोहेद खान बने शो से बेघर होने वाले पहले प्रतियोगी

लेखन नेहा शर्मा 02:18 pm Sep 19, 202602:18 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' के हालिया एपिसोड में इस सीजन का पहला एविक्शन देखने को मिला। रोहेद खान शो से बेघर होने वाले पहले प्रतियोगी बन गए हैं। हालांकि, अचानक हुए इस फैसले से फैंस बेहद नाराज हैं। 'एक्स्ट्रा जीवदान' नियम के तहत रोहेद को बिना किसी मजबूत वजह के बेघर किए जाने पर दर्शकों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा है। प्रशंसकों का आरोप है कि निर्माता अपनी सहूलियत के हिसाब से नियम बदलकर पक्षपात कर रहे हैं।