दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी और 100 मीटर तक घसीटा

दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी; 100 मीटर तक घसीटा, चालक गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 04:11 pm Sep 18, 202604:11 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के आरके पुरम इलाके में गुरुवार रात को एक 73 वर्षीय व्यक्ति ने तेज रफ्तार में कार चलाते हुए एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और उसे दूर तक घसीटा। घटना रात करीब 10:22 बजे अफ्रीका एवेन्यू रोड पर घटी है। हादसे में बाइक सवार 21 वर्षीय तनिष टोकस घायल हो गए हैं। वह मुनीरका गांव के निवासी हैं। पुलिस ने कार चालक वेणु गोपाल को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी होंडा अमेज कार जब्त की है।