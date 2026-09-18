ऑस्कर 2027 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि बनी मराठी थ्रिलर 'गोंधल', करेगी देश का प्रतिनिधित्व
क्या है खबर?
99वें एकेडमी अवॉर्ड्स (ऑस्कर 2027) के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि का ऐलान कर दिया गया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI) की चयन समिति ने देशभर से आई फिल्मों में से मराठी फिल्म 'गोंधल' को 'सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म' श्रेणी के लिए चुना है। इस घोषणा के साथ 'गोंधल' अब ऑस्कर 2027 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। फिल्म के चयन के बाद अब सभी की नजरें इसके आगे के सफर और ऑस्कर की अंतिम दौड़ पर होंगी।
उपलब्धि
'गोंधल' को मिला बड़ा सम्मान
संतोष दवाखर के निर्देशन में बनी मराठी फिल्म 'गोंधल' को 2027 के एकेडमी अवॉर्ड्स (ऑस्कर) के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि चुना गया है।
फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI) द्वारा की गई इस घोषणा के तहत ये फिल्म 99वें ऑस्कर में 'सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म' श्रेणी में देश का प्रतिनिधित्व करेगी।
ये उपलब्धि इस फिल्म के सफर में एक और बड़ा मील का पत्थर है, जो बीते एक साल में कई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में खूब सराही जा चुकी है।
होमबाउंड
पिछले साल 'होमबाउंड' बनी थी भारत की आधिकारिक पसंद
साल 2025 में ऑस्कर के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग-अलग भाषाओं की कुल 24 फिल्मों पर विचार किया गया था, लेकिन आखिरकार 'होमबाउंड' को चुना गया।
चयन समिति के अध्यक्ष एन चंद्रा ने कहा था, "ये ऐसी फिल्में थीं, जिन्होंने लोगों के दिलों और जिंदगियों को गहराई से छुआ।"
नीरज घायवान के निर्देशन में बनी फिल्म 'होमबाउंड' का निर्माण करण जौहर और अदार पूनावाला के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले किया गया था।
कहानी
रिश्तों, ईर्ष्या और हिंसा के सच को उजागर करती है 'गोंधल'
बता दें कि 'गोंधल' ग्रामीण महाराष्ट्र के पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है।
रात भर चलने वाले इस लोक अनुष्ठान के बीच आपसी रिश्तों, ईर्ष्या, वासना और हिंसा का सच सामने आता है। ऑस्कर 2027 में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही ये फिल्म पहले भी कई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सराही जा चुकी है।
इसे 56वें IFFI में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का 'सिल्वर पीकॉक' और 17वें बेंगलुरु फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित 'FIPRESCI पुरस्कार' मिल चुका है।
स्टारकास्ट
'गोंधल' के सितारे और संगीत
फिल्म 'गोंधल' में किशोर कदम (भिवाबा), इशिता देशमुख (सुमन), योगेश सोहनी (आनंद) और निषाद भोईर (सर्जेराव) मुख्य भूमिकाओं में हैं।
संतोष दवाखर द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म का संगीत दिग्गज संगीतकार इलैयाराजा ने तैयार किया है।
14 नवंबर, 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म ने कई पुरस्कार अपने नाम किए। IFFI के सिल्वर पीकॉक और FIPRESCI पुरस्कार के अलावा, इसे पुणे और थर्ड आई एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सिनेमैटोग्राफी के पुरस्कार मिले।