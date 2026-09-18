ऑस्कर 2027 में भारत की ओर से जाएगी ये फिल्म 'गोंधल'

ऑस्कर 2027 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि बनी मराठी थ्रिलर 'गोंधल', करेगी देश का प्रतिनिधित्व

लेखन नेहा शर्मा 04:09 pm Sep 18, 202604:09 pm

क्या है खबर?

99वें एकेडमी अवॉर्ड्स (ऑस्कर 2027) के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि का ऐलान कर दिया गया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI) की चयन समिति ने देशभर से आई फिल्मों में से मराठी फिल्म 'गोंधल' को 'सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म' श्रेणी के लिए चुना है। इस घोषणा के साथ 'गोंधल' अब ऑस्कर 2027 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। फिल्म के चयन के बाद अब सभी की नजरें इसके आगे के सफर और ऑस्कर की अंतिम दौड़ पर होंगी।