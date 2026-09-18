पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा में नमाज के दौरान आत्मघाती धमाके में 16 की मौत, दर्जनों घायल

यह आत्मघाती हमला ठीक उस समय हुआ जब परिसर स्थित मस्जिद के भीतर बड़ी संख्या में लोग शुक्रवार की नमाज (जुमे की नमाज) अदा कर रहे थे।

धमाके की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मस्जिद के ठीक बाहर जमीन पर एक बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया।

इसके अलावा, मस्जिद का बाहरी हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और इसकी एक पूरी दीवार ढह गई, जिसके मलबे के नीचे भी कई लोग दब गए।