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शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 19 अंक टूटकर हुआ बंद, निफ्टी इतना उछला
सेंसेक्स आज 19 अंक टूटकर हुआ बंद

शेयर बाजार: सेंसेक्स आज 19 अंक टूटकर हुआ बंद, निफ्टी इतना उछला

लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 18, 2026
04:11 pm
क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (18 सितंबर) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मामूली बदलाव के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 19 अंक की गिरावट के साथ आज 74,294.96 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 75 अंक बढ़कर 23,346.40 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 154 अंकों की बढ़त के साथ 17,882.90 अंक पर बंद हुआ।

गेनर्स लूजर्स

ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स

टॉप गेनर्स में आज सुप्रीम इंडस्ट्रीज, उनो मिंडा और रेल विकास ने क्रमशः 7.05 फीसदी, 6.56 फीसदी और 6.24 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। एथर एनर्जी और APL अपोलो के शेयरों में भी क्रमशः 5.81 फीसदी और 5.66 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।

KPIT टेक, TCS, टाटा एलेक्सी, TMPV और डिक्सन टेक्नोलॉजी क्रमशः 4.88 फीसदी, 3.88 फीसदी, 3.40 फीसदी, 3.40 फीसदी और 2.14 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।

कीमत

सोना-चांदी की कीमत में बढ़त

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली है।

आज 24 कैरेट सोना महंगा होकर 1.54 लाख रुपये रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी 2.36 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है।

खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में DAX और CAC गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 बढ़त के साथ हरे निशान पर था।

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