'बिग बॉस 20': खत्म हुआ लव गिल का सफर

'बिग बॉस 20' से किसका कटा पत्ता? लव गिल के अचानक हुए एविक्शन से गुस्साए फैंस

लेखन नेहा शर्मा 01:15 pm Nov 29, 202601:15 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में इस हफ्ते चौंकाने वाला एविक्शन हुआ है। शो की चर्चित कंटेस्टेंट लव गिल का सफर खत्म हो गया है। इंडिया फोरम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, वीकेंड का वार की शूटिंग पूरी होने के बाद लव को घर से बाहर कर दिया गया। उनके एविक्शन की चर्चा पहले से ही हो रही थी, लेकिन अब सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। लव कई विवादों और झगड़ों के चलते चर्चा में थीं।