इसके बाद रविवार के 'वीकेंड का वार' एपिसोड का प्रोमो दिखाया गया, जिसमें सलमान ने आगे कहा कि स्काउट ने लव की साख खराब कर दी है।

हालांकि, स्काउट, सलमान की बात से सहमत नहीं हुए, जिसपर अभिनेता और भी भड़क गए और बोले, "क्या ये वही बातचीत है, जो मैंने की थी? ये बातचीत तो तुम्हारे और गुल्लू के बीच हुई थी। उस लड़की ने तुम पर इतना गहरा असर डाला है कि तुम अपना होश खो बैठे हो।"