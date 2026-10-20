माही विज तलाक के बाद हैं प्यार के लिए तैयार? 'बिग बॉस' में कही ये बात

काजी ने यह भी पूछा कि उनके पास कितने विकल्प हैं। उनका इशारा इस तरफ था कि माही के रिएक्शन से ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी में कोई खास इंसान है या उन्हें कहीं से काफी अटेंशन मिल रहा है।

हालांकि, माही ने किसी में भी दिलचस्पी होने की बात पर हामी नहीं की। बातचीत के समय उनके आस-पास मौजूद उदिति ने कहा कि शायद उनका 'खास इंसान' भी यह शो देख रहा होगा।