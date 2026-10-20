माही विज तलाक के बाद हैं प्यार के लिए तैयार? 'बिग बॉस' में कही ये बात
क्या है खबर?
अभिनेत्री माही विज इन दिनों 'बिग बॉस 20' में अपने अंदाज से सुर्खियां बटोर रही हैं। शो के दौरान उनके साथी प्रतियोगी काजी तौकीर ने मजाकिया अंदाज में उनकी प्रेम संबंधों को लेकर सवाल किया। उन्होंने माही से पूछा कि क्या कोई उनसे प्यार के लिए संपर्क कर सकता है। इस पर माही ने साफ शब्दों में कहा, "नहीं, कोई मुझसे संपर्क नहीं कर सकता। मैं सबके लिए उपलब्ध नहीं हूं।"
सवाल
काजी ने माही से पूछे ये सवाल
काजी ने इसके बाद उनसे और विस्तार से बताने के लिए कहा, यह सुझाव देते हुए कि शायद वह कुछ चुनिंदा लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती हैं।
उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि क्या उन्होंने 3-4 लोगों को चुन रखा है और पूछा कि क्या कोई उनसे प्यार का इजहार कर सकता है।
बातचीत के दौरान काजी लगातार माही की टांग खींचते रहे, जिस पर माही मुस्कुराती और शरमाती नजर आईं।
बातचीत
माही ने कही ये बात
काजी ने यह भी पूछा कि उनके पास कितने विकल्प हैं। उनका इशारा इस तरफ था कि माही के रिएक्शन से ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी में कोई खास इंसान है या उन्हें कहीं से काफी अटेंशन मिल रहा है।
हालांकि, माही ने किसी में भी दिलचस्पी होने की बात पर हामी नहीं की। बातचीत के समय उनके आस-पास मौजूद उदिति ने कहा कि शायद उनका 'खास इंसान' भी यह शो देख रहा होगा।
जानकारी
माही का कब हुआ था तलाक?
माही और जय भानुशाली ने जनवरी, 2026 में 14 साल पुरानी शादी खत्म करते हुए अलग होने की घोषणा की थी। इस पूर्व जोड़े की एक बेटी तारा है और वे अपने गोद लिए हुए बच्चों, खुशी और राजवीर की भी परवरिश कर रहे हैं।