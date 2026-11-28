काजी तौकीर ने की कश्मीर के बारे में बात

'बिग बॉस 20': काजी तौकीर कश्मीर में अपने संघर्ष भरे दिनों को याद कर हुए भावुक

लेखन सयाली 05:53 pm Nov 28, 202605:53 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' में नजर आने वाले प्रतियोगी काजी तौकीर ने संगीत इंडस्ट्री में 20 साल संघर्ष किया। हालांकि, ये उनके जीवन का सबसे कठिन पड़ाव नहीं रहा। एक हालिया एपिसोड के दौरान काजी कश्मीर में बीते अपने मुश्किल दिनों को याद कर भावुक हो गए। सह-प्रतियोगी अरिशफा खान से हुई बहस के बाद उन्होंने आम्रपाली से अपने अतीत पर चर्चा की और कहा कि उन्होंने टीवी पर मौके पाने के लिए कभी अपने अतीत का इस्तेमाल नहीं किया।