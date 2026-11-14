'बिग बॉस 20': काजी तौकीर ने किया अरिजीत सिंह को याद, बताया 'अजीब हरकतों का उस्ताद'

अरिजीत पर बात कर काजी ने कहा, "जब हम दोनों साथ बैठते हैं तो हंसते-हंसते अरिजीत के पेट में दर्द होने लगता है। मेरा अंदाज उनसे थोड़ा अलग है, लेकिन वह भी खूब मस्ती और अजीब हरकतें करते हैं। वह बेहद मस्तमौला हैं, पर अपनी निजी जिंदगी को गुप्त रखना पसंद करते हैं। उनकी मस्ती का कोई मुकाबला नहीं है। वह एक बेहद खूबसूरत, कमाल के इंसान और सच्चे चैंपियन हैं। सच कहूं तो हम दोनों एक जैसे ही हैं।"