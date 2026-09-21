'बिग बॉस 20' में हुआ नामांकन कार्य

'बिग बॉस 20': नामांकन प्रक्रिया में जबरदस्त ट्विस्ट, इन 2 पर लटकी निष्कासन की तलवार

लेखन ज्योति सिंह 02:23 pm Sep 21, 202602:23 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में काफी रोमांचक पल देखने को मिल रहे हैं। दूसरे हफ्ते के 'वीकेंड का वार' पहला निष्कासन देखने को मिला। जनता के सबसे कम वोट पाकर रोहेद खान बेघर हो गए जिससे घर में सिर्फ 15 प्रतियाेगी बचे हैं। ताजा अपडेट है कि बिग बॉस ने तीसरे हफ्ते के लिए सभी प्रतियोगियों से नामांकन प्रक्रिया कराई। दिलचस्प बात यह है कि प्रतियोगियों का ज्यादा दिमाग चलाना 2 घरवालों पर भारी पड़ गया।