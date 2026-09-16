माही विज ने किया अनसुना खुलासा

'बिग बॉस 20' में माही विज का खुलासा- करीना नहीं, मैं थी 'युवा' की पहली पसंद

लेखन ज्योति सिंह 10:29 am Sep 16, 202610:29 am

क्या है खबर?

माही विज इन दिनों सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में नजर आ रहीं हैं। लंबे समय से टीवी का हिस्सा रहीं अभिनेत्री ने अपने शुरुआती करियर में दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया था। शो के हालिया एपिसोड में उन्होंने इसी बारे में बात की और खुलासा किया कि उन्हें 2004 में आई फिल्म 'युवा' में करीना कपूर के किरदार के लिए चुना गया था। बता दें, फिल्म में करीना के साथ विवेक ओबेरॉय नजर आए थे।