लव गिल ने पुराने विवाद का किया जिक्र

'बिग बॉस 20': स्काउट-काशवी वाले ड्रामे के बीच लव गिल को याद आया पुराना विवाद

लेखन सयाली 05:19 pm Oct 27, 202605:19 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' के पिछले 'वीकेंड का वार' के बाद से सभी की जबान पर स्काउट और लव गिल का ही नाम है। दोनों की नजदीकियों ने कई सवाल खड़े किए, जिसके बाद रोहित शेट्टी और स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी हीरानंदानी ने उन्हें आड़े हाथों लिया था। सोमवार के एपिसोड में लव इस विवाद पर स्काउट से नाराज नजर आईं। इस दौरान भावुक हो कर उन्होंने पंजाबी अभिनेता गुरप्रीत घुग्गी और उनसे जुड़े विवाद के बारे में भी बात की।