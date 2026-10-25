स्काउट पर फूटा काशवी का गुस्सा

'बिग बॉस 20':स्काउट पर भड़कीं गर्लफ्रेंड काशवी, लव गिल से नजदीकियों पर लगाई फटकार

लेखन सयाली 01:31 pm Oct 25, 202601:31 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' का 'वीकेंड का वार' इस बार स्काउट ओपी और लव गिल के लिए भारी पड़ गया है। शनिवार को होस्ट बनकर आए निर्देशक रोहित शेट्टी ने दोनों की नजदीकियों पर सवाल उठाते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया था। अब नए प्रोमो में स्काउट की प्रेमिका काशवी हीरानंदानी उनकी क्लास लगाती नजर आईं। काशवी ने न केवल स्काउट से कई अहम सवाल किए, बल्कि लव को भी कटघरे में खड़ा करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया।