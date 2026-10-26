'बिग बॉस 20': लव गिल-काशवी से जुड़े विवाद पर स्काउट की टीम ने जारी किया बयान

स्काउट के इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके बयान जारी किया गया है।

पोस्ट में लिखा गया, 'जो लोग स्काउट को जानते हैं, वे अच्छी तरह समझते हैं कि वह किस तरह के इंसान हैं-दयालु, सच्चे और साफ दिल वाले। उसके मन में कभी कोई गलत इरादा नहीं था। उनके बीच के रिश्ते को उन्होंने हमेशा भाई-बहन जैसा ही देखा। उनके पास ये जानने का कोई जरिया नहीं था कि बाहर उन मुलाकातों या बातचीत को किस तरह देखा जा रहा था।'