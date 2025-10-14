'बिग बॉस 19': जीशान कादरी ने कुनिका सदानंद के लिए उगला जहर, लगाए कई आरोप
क्या है खबर?
सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अपने मिड वीक में पहुंच चुका है। हालिया एपिसोड में जीशान कादरी को कम वोटों की वजह से बेघर होना पड़ा। जीशान जब से घर से बाहर आए हैं, वह लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और घरवालों के चेहरों से नकाब हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बातचीत में उन्होंने कुनिका सदानंद के खिलाफ कड़वे बोल बोलकर अपनी भड़ास निकाली और उन पर 'गंदा गेम' खेलने का आरोप लगाया है।
बयान
जीशान ने कुनिका को बताया टॉक्सिक
जूम के साथ बातचीत में जीशान ने कहा, "कुनिका जी इतनी टॉक्सिक हैं, मैं नाराज हो गया था, उन्हाेंने अमाल मलिक के परिवार के बारे में बोलना शुरू कर दिया था, मैं चिढ़ गया था। " जीशान ने आगे कहा, "वो पांचवें हफ्ते में भी रुक नहीं रही है, समर्थन मिल रहा तो सिर पर चढ़ रही है। तब मैंने बोला था कि मैं वोट नहीं दे पाऊंगा, हालांकि मैं बाद में माफी मांगूंगा कि मैं इमोशनल हो गया था।"
आरोप
गंदा गेम खेलने का लगाया आरोप
जीशान ने कुनिका पर गंदा गेम खेलने का आरोप लगाते हुए कहा, "कुनिका एक गंदा खेल खेल रही है। कल रात को उन्होंने नीलम से कहा, रो क्यों रही हो? वो मरा नहीं है, बस घर छोड़कर गया है। यही है कुनिका।" बता दें कि बिग बॉस 19 के हालिया एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क हुआ, जिसमें कुल 4 सदस्य घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। ये सदस्य मृदुल तिवारी, मालती चाहर, गौरव खन्ना और नीलम गिरी हैं।