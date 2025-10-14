'बिग बॉस 19': जीशान कादरी ने कुनिका सदानंद के लिए उगला जहर, लगाए कई आरोप

लेखन ज्योति सिंह 11:09 am Oct 14, 202511:09 am

क्या है खबर?

सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' अपने मिड वीक में पहुंच चुका है। हालिया एपिसोड में जीशान कादरी को कम वोटों की वजह से बेघर होना पड़ा। जीशान जब से घर से बाहर आए हैं, वह लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और घरवालों के चेहरों से नकाब हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बातचीत में उन्होंने कुनिका सदानंद के खिलाफ कड़वे बोल बोलकर अपनी भड़ास निकाली और उन पर 'गंदा गेम' खेलने का आरोप लगाया है।