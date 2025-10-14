टेलर स्विफ्ट की एल्बम 'द लाइफ ऑफ ए शो गर्ल' ने रचा इतिहास, किया ये कारनामा
क्या है खबर?
गायिका टेलर स्विफ्ट ने पॉप म्यूजिक की दुनिया में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनकी नवीनतम रिलीज एल्बम 'द लाइफ ऑफ अ शोगर्ल' ने इतिहास रच दिया है। इसी के साथ ब्रिटिश गायिका एडेल का 10 साल पुराना रिकॉर्ड चकनाचूर हो गया है। दरअसल, टेलर के 12वें स्टूडियो एल्बम ने अपने पहले ही हफ्ते में 42 लाख यूनिट्स की बिक्री दर्ज कराई है। बता दें कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर एम्बम ने इस आंकड़े को पार किया है।
रिकॉर्ड
इतिहास में सबसे तेजी से बिकने वाली एल्बम बनी
टेलर की एल्बम 'द लाइफ ऑफ अ शोगर्ल' ने मार्केट में शानदार प्रदर्शन करते हुए एडेल की एल्बम '25' का 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। दरअसल, साल 2015 में रिलीज एल्बम '25' ने अपने पहले हफ्ते में सिर्फ 34.82 लाख यूनिट्स बेचे थे। इसके बाद से कोई भी आर्टिस्ट ये आंकड़ा पार नहीं कर सका था, लेकिन टेलर ने ये कारनामा कर दिखाया है। कहना गलत नहीं होगा कि यहां गायिका की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी अहम साबित हुई है।
खासियत
'द लाइफ ऑफ अ शोगर्ल' की खासियत
टेलर की एल्बम 'द लाइफ ऑफ अ शोगर्ल' की रिलीज से पहले कई प्रशंसकों ने प्री-ऑर्डर किये थे, जिसकी कमाई भी पहले दिन की बिक्री में शामिल हुई। गायिका भी लगातार नए वैरिएंट्स जारी करती रहीं, जिससे एल्बम को लेकर लोगों में उत्साह बना रहा। 'द लाइफ ऑफ अ शोगर्ल' की खास बात ये है कि इसमें 'द फेट ऑफ ओफेलिया' और 'एलिजाबेथ टेलर' समेत 12 गाने शामिल किये गए हैं। टेलर के साथ सबरीना कारपेंटर का कोलेबरैशन भी है।