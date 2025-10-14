टेलर स्विफ्ट की एल्बम 'द लाइफ ऑफ ए शो गर्ल' इतिहास में सबसे तेजी से बिकने वाली एल्बम बनी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@taylorswift)

टेलर स्विफ्ट की एल्बम 'द लाइफ ऑफ ए शो गर्ल' ने रचा इतिहास, किया ये कारनामा

लेखन ज्योति सिंह 10:46 am Oct 14, 202510:46 am

क्या है खबर?

गायिका टेलर स्विफ्ट ने पॉप म्यूजिक की दुनिया में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनकी नवीनतम रिलीज एल्बम 'द लाइफ ऑफ अ शोगर्ल' ने इतिहास रच दिया है। इसी के साथ ब्रिटिश गायिका एडेल का 10 साल पुराना रिकॉर्ड चकनाचूर हो गया है। दरअसल, टेलर के 12वें स्टूडियो एल्बम ने अपने पहले ही हफ्ते में 42 लाख यूनिट्स की बिक्री दर्ज कराई है। बता दें कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर एम्बम ने इस आंकड़े को पार किया है।