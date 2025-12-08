LOADING...
'बिग बॉस 19' के विजेता गौरव खन्ना का आलोचकों पर पलटवार, कहा- मुझे कोई पछतावा नहीं

लेखन ज्योति सिंह
Dec 08, 2025
12:36 pm
क्या है खबर?

टीवी का सबसे बड़ा रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' आखिरकार खत्म हो गया। मशहूर अभिनेता गौरव खन्ना शो के विजेता बने, जिन्हें ट्रॉफी के अलावा 50 लाख रुपये की नकद राशि मिली। सोशल मीडिया पर जहां प्रशंसक उन्हें जीत की बधाई देते नहीं थक रहे हैं, वहीं कई लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। पूरे सीजन गौरव पर ये आरोप लगता आया है कि उन्होंने शो में अपनी नकली व्यक्तित्व दिखाया है। इन आरोपों पर अभिनेता ने पलटवार किया है।

पलटवार

गौरव ने बंद की आलोचकों की बोलती

जूम के साथ बातचीत में गौरव ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, "जब आप किसी पेशे में एक लोकप्रिय चेहरा होते हैं, तो लोग आपसे एक खास तरह की जीवनशैली की उम्मीद रखते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मैं असल जिंदगी में ऐसा नहीं हूं। मैंने अपने कपड़े दोहराए। मैंने कभी गाली नहीं दी। मैंने हाथ से चावल खाया, और मुझे इसके बारे में कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा ही हूं। "

वास्तविकता

शो में वास्तविकता के साथ रहना चाहते थे गौरव

'बिग बॉस 19' विजेता ने आगे कहा, "जब आप वास्तविक होते हैं, तो आप वास्तविक दर्शकों से जुड़ते हैं। मैं वहां 3 घंटे मेकअप के साथ खड़ा नहीं था। मैंने भारी कपड़ नहीं पहने। यह सब मैं कर सकता था, लेकिन मैं वास्तविक होना चाहता था। उन्हें लगा कि मेरी वास्तविकता नकली है। यह उनकी गलती थी, वे हार गए, मैं जीत गया।" बता दें कि गौरव ने टॉप 3 में फरहाना भट्‌ट और प्रणित मोरे को हराया है।

