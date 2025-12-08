'बिग बॉस 19' के विजेता गौरव खन्ना का आलोचकों पर पलटवार, कहा- मुझे कोई पछतावा नहीं

गौरव खन्ना ने आलोचकों पर किया पलटवार

लेखन ज्योति सिंह 12:36 pm Dec 08, 202512:36 pm

क्या है खबर?

टीवी का सबसे बड़ा रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' आखिरकार खत्म हो गया। मशहूर अभिनेता गौरव खन्ना शो के विजेता बने, जिन्हें ट्रॉफी के अलावा 50 लाख रुपये की नकद राशि मिली। सोशल मीडिया पर जहां प्रशंसक उन्हें जीत की बधाई देते नहीं थक रहे हैं, वहीं कई लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। पूरे सीजन गौरव पर ये आरोप लगता आया है कि उन्होंने शो में अपनी नकली व्यक्तित्व दिखाया है। इन आरोपों पर अभिनेता ने पलटवार किया है।