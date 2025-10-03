बिग बॉस 19: कौन हैं मालती चाहर, जो दूसरी वाइल्ड कार्ड सदस्य बनकर करेंगी प्रवेश?
क्या है खबर?
टीवी का विवादित शो 'बिग बॉस 19' दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है। घर में इस वक्त 14 सदस्य मौजूद हैं। इस बीच नया अपडेट है कि निर्माता घर में दूसरा वाइल्ड कार्ड सदस्य लाने की योजना बना रहे हैं। शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा के बाद मालती चाहर दूसरी वाइल्ड कार्ड सदस्य बनकर घर में प्रवेश करेंगी। हालांकि, निर्माता ने अभी उनके नाम की पुष्टि नहीं की है। आइए जानते हैं कि मालती आखिर कौन हैं।
परिचय
क्रिकेटर दीपक चाहर से है खास रिश्ता
मालती भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन हैं जो अभिनेत्री होने के अलावा निर्देशक भी हैं। उन्होंने 2024 में रिलीज लघु फिल्म 'सात फेरे अ ड्रीम हाउसवाइफ' का निर्देशन किया है। इसके अलावा उन्हें 'जीनियस' (2018) और 'सदा वियाह होया जी' (2022) जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। मालती मॉडलिंग और कई सौंदर्य प्रतियोगिता का हिस्सा रही हैं। 2009 में उन्होंने मिस इंडिया अर्थ का खिताब जीता था, जबकि 2014 में फेमिना मिस इंडिया की उप विजेता रहीं थी।
बिग बॉस
सोशल मीडिया पर हैं काफी लोकप्रिय
मालती सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 10 लाख से ज्यादा समर्थक हैं। उनके 'बिग बॉस 19' में आनी की खबर से प्रशंसक भी उत्साहित हैं। बता दें कि 24 अगस्त से शुरू हुए सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' में अब तक 3 सदस्य नतालिया, नगमा मिराजकर और अवेज दरबार बेघर हो चुके हैं। इस हफ्ते अमाल मलिक, नीलम गिरी, नेहल चुडासमा, कुनिका, अशनूर कौर, तान्या मित्तल, प्रणित मोरे और जीशान कादरी नॉमिनेट हैं।