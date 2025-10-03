जुबीन गर्ग मामले में नया अपडेट, सिंगापुर पुलिस ने गायक की पत्नी गरिमा से की पूछताछ
क्या है खबर?
गायक जुबीन गर्ग की मौत का मामला दिन पर दिन पेचीदा होता जा रहा है। 19 सितंबर को गायक के साथ यॉट पार्टी में जो मौजूद थे, उन पर शक की सुई अटकी हुई है। अब मामले में नया अपडेट आया है। सिंगापुर पुलिस बल (SPF) ने गायक की पत्नी गरिमा सैकिया से बातचीत की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भारतीय दूतावास को सौंपी है। SPF ने गायक से संबंधित कोई भी वीडियो या तस्वीर साझा न करने की सलाह दी है।
रिपोर्ट
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताई ये वजह
इससे पहले SPF ने गायक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में निकले प्रारंभिक निष्कर्षों की एक कॉपी भारतीय उच्चायोग के अनुरोध पर उन्हें भेज दी थी। सिंगापुर से प्रकाशित अखबार द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, SPF ने कहा कि जुबीन की मौत डूबने से हुई है, स्कूबा डाइविंग से नहीं। उन्होंने किसी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। इधर, SIT ने अपनी जांच में घटनास्थल पर मौजूद शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंत को गिरफ्तार किया है।
कार्रवाई
पुलिस ने अब तक की ये कार्रवाई
असम पुलिस ने गायक के प्रबंधक सिद्धार्थ सरमा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत पर हत्या की धाराएं लगाई हैं। कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नोटिस जारी करते हुए अन्य 6 लोगों को पूछताछ के लिए 6 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है। उधर जुबीन की पत्नी गरिमा ने प्रबंधक पर गायक का ध्यान न रखने की बात कहते हुए सवाल खड़े किए हैं और प्रशासन से इंसाफ की मांग की है।