जुबीन गर्ग मामले में नया अपडेट, सिंगापुर पुलिस ने गायक की पत्नी गरिमा से की पूछताछ

ज्योति सिंह 12:21 pm Oct 03, 2025

गायक जुबीन गर्ग की मौत का मामला दिन पर दिन पेचीदा होता जा रहा है। 19 सितंबर को गायक के साथ यॉट पार्टी में जो मौजूद थे, उन पर शक की सुई अटकी हुई है। अब मामले में नया अपडेट आया है। सिंगापुर पुलिस बल (SPF) ने गायक की पत्नी गरिमा सैकिया से बातचीत की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भारतीय दूतावास को सौंपी है। SPF ने गायक से संबंधित कोई भी वीडियो या तस्वीर साझा न करने की सलाह दी है।