'बिग बॉस 19': सलमान खान के सामने भिड़ गए मालती और अभिषेक, हुआ चौंकाने वाला एलिमिनेशन

लेखन ज्योति सिंह
Oct 13, 2025
11:08 am
क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' ने आधा सीजन पूरा कर लिया है। सांतवें हफ्ते में आकर घरवालों के बीच लड़ाई-झगड़े काफी बढ़ चुके हैं। आलम ये है कि होस्ट सलमान के सामने भी सदस्य आपस में भिड़ने से नहीं कतराते हैं। 12 अक्टूबर को टेलीकास्ट हुए 'बिग बॉस 19' वीकेंड का वार में कुछ ऐसा ही देखा गया, जब मालती चाहर और अभिषेक बजाज के बीच तू तू-मैं मैं शुरू हो गई। आइए जानते हैं पूरा मामला।

बहस

सलमान के सामने बहसबाजी करने लगे अभिषेक और मालती

एपिसोड के दौरान, सलमान मजाकिया लहजे में अभिषेक से कहते हैं कि उन्हें मालती के हाथ की रेखाओं को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अशनूर कौर की हस्तरेखाएं पढ़ी थीं। जब अभिषेक ऐसा करने के लिए मालती के पास पहुंचते हैं, तब दोनों में बहसबाजी शुरू हो जाती है। देखते ही देखते दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं और सलमान उन्हें स्क्रीन पर खड़े चुपचाप देखते रहते हैं। अन्य घरवालों के टोकने के बाद दोनों झगड़े को खत्म करते हैं।

एविक्शन

इस सदस्य काे होना पड़ा बेघर

शो के दौरान चौंकाने वाला एलिमिनेशन भी हुआ, जिससे लोगों का दिल टूट गया है। 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के लेखक जीशान कादरी को 7वें हफ्ते में एलिमिनेट होना पड़ा। उनके बेघर होने से शहबाज बदेशा, तान्या मित्तल, नीलम गिरी और अमाल मलिक भावुक हो गए। उनके अलावा दर्शक जीशान के बेघर होने से दुखी हैं। जाहिर है कि जीशान घर में मजबूत प्रतियोगी थे, लेकिन कम वोट मिलने की वजह से उन्हें आधे सीजन में आकर बेघर होना पड़ गया।