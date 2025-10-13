'बिग बॉस 19': सलमान खान के सामने भिड़ गए मालती और अभिषेक, हुआ चौंकाने वाला एलिमिनेशन

'बिग बॉस 19' में सलमान खान के सामने भिड़ गए मालती-अभिषेक

लेखन ज्योति सिंह 11:08 am Oct 13, 202511:08 am

क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' ने आधा सीजन पूरा कर लिया है। सांतवें हफ्ते में आकर घरवालों के बीच लड़ाई-झगड़े काफी बढ़ चुके हैं। आलम ये है कि होस्ट सलमान के सामने भी सदस्य आपस में भिड़ने से नहीं कतराते हैं। 12 अक्टूबर को टेलीकास्ट हुए 'बिग बॉस 19' वीकेंड का वार में कुछ ऐसा ही देखा गया, जब मालती चाहर और अभिषेक बजाज के बीच तू तू-मैं मैं शुरू हो गई। आइए जानते हैं पूरा मामला।