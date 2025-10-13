LOADING...
सलमान खान ने सालों बाद अरिजीत सिंह के साथ झगड़े पर तोड़ी चुप्पी, कही ये बात
लेखन ज्योति सिंह
Oct 13, 2025
10:45 am
सलमान खान फिल्म इंडस्ट्री के उन सितारों में से हैं, जो किसी न किसी वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। आजकल भाईजान 'बिग बॉस 19' को हास्ट कर रहे हैं। शो के दौरान सलमान अपने ऊपर लगने वाले आरोपों का जवाब भी देते रहते हैं। 'बिग बॉस 19' वीकेंड का वार के ताजा एपिसोड में अभिनेता ने गायक अरिजीत सिंह के साथ अपने बहुचर्चित विवाद पर चुप्पी तोड़ी। सलमान ने कहा कि ये विवाद एक गलतफहमी से हुआ था।

सलमान खान ने विवाद पर दिया स्पष्टीकरण

कॉमेडियन रवि गुप्ता के साथ बातचीत में सलमान ने कहा, "अरिजीत और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो गलतफहमी थी और गलतफहमी मेरी तरफ से हुई थी।" सलमान ने आगे कहा, "उसके बाद उसने गाने भी किए मेरे लिए, टाइगर में किया उसने, आगे गलवान में कर रहा है।" बता दें कि फिल्म 'टाइगर 3' के चर्चित गानों 'रुआन' और 'लेके प्रभु का नाम' को अरिजीत ने अपनी आवाज दी थी। फिल्म साल 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

सलमान और अरिजीत का क्या था विवाद?

साल 2014 में एक अवॉर्ड शो होस्ट करते हुए सलमान ने अरिजीत से मजाक में पूछा था, "सो गए थे?" इस पर गायक ने जवाब दिया था, "आप लोगों ने सुला दिया।" अरिजीत का ये जवाब सलमान को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। बाद में गायक ने सोशल मीडिया के जरिए माफी भी मांगी थी। हालांकि, अक्टूबर 2023 में, अरिजीत को सलमान के घर देखा गया था। तब कयास लगाए गए थे कि दोनों के बीच सुलह हो गई है।