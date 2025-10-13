सलमान खान ने सालों बाद अरिजीत सिंह के साथ झगड़े पर तोड़ी चुप्पी, कही ये बात

सलमान खान ने सालों बाद अरिजीत सिंह के साथ झगड़े पर तोड़ी चुप्पी

लेखन ज्योति सिंह 10:45 am Oct 13, 202510:45 am

क्या है खबर?

सलमान खान फिल्म इंडस्ट्री के उन सितारों में से हैं, जो किसी न किसी वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। आजकल भाईजान 'बिग बॉस 19' को हास्ट कर रहे हैं। शो के दौरान सलमान अपने ऊपर लगने वाले आरोपों का जवाब भी देते रहते हैं। 'बिग बॉस 19' वीकेंड का वार के ताजा एपिसोड में अभिनेता ने गायक अरिजीत सिंह के साथ अपने बहुचर्चित विवाद पर चुप्पी तोड़ी। सलमान ने कहा कि ये विवाद एक गलतफहमी से हुआ था।