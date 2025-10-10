LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'बिग बॉस 19': शहबाज बदेशा को ताने मिलने पर भावुक हुईं शहनाज गिल, कही ये बात
'बिग बॉस 19': शहबाज बदेशा को ताने मिलने पर भावुक हुईं शहनाज गिल, कही ये बात
शहनाज गिल हुईं भावुक (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@shehnaazgill)

'बिग बॉस 19': शहबाज बदेशा को ताने मिलने पर भावुक हुईं शहनाज गिल, कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह
Oct 10, 2025
12:50 pm
क्या है खबर?

अभिनेत्री शहनाज गिल का उनके छोटे भाई शहबाज बदेशा के लिए प्यार किसी से छिपा नहीं है। शहनाज की बदौलत ही शहबाज को 'बिग बॉस 19' के घर में दूसरा मौका मिला था। शो के पिछले एपिसोड में शहबाज ने बताया था कि लोग उन्हें हमेशा ताने मारते हैं। उन्हें 'बहन के टुकड़ों पर पलने वाला' कहते हैं। उनके इस खुलासे के बाद शहनाज भावुक हो गईं और उन्होंने सोशल मीडिया पर शहबाज के लिए एक पोस्ट साझा किया है।

समर्थन

शहनाज ने लिखा भावुक पोस्ट

शहनाज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'आप हमेशा मुझे बुराई से दूर रखते हैं, और हमेशा मेरा बचाव करते हैं। दुनिया नहीं जानती है, कि आपने मेरे लिये क्या-क्या किया है, लेकिन मैं जिंदगी भर आपके लिए सब कुछ करती रहूंगी...' पोस्ट के साथ में, शहनाज ने 'लाल दिल' वाले इमोजी भी साझा किए हैं। अभिनेत्री की पोस्ट पर प्रशंसक भी उनका समर्थन कर रहे हैं, और शहबाज काे मजबूत रहने की सलाह दे रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट