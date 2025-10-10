'बिग बॉस 19': शहबाज बदेशा को ताने मिलने पर भावुक हुईं शहनाज गिल, कही ये बात

समर्थन

शहनाज ने लिखा भावुक पोस्ट

शहनाज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'आप हमेशा मुझे बुराई से दूर रखते हैं, और हमेशा मेरा बचाव करते हैं। दुनिया नहीं जानती है, कि आपने मेरे लिये क्या-क्या किया है, लेकिन मैं जिंदगी भर आपके लिए सब कुछ करती रहूंगी...' पोस्ट के साथ में, शहनाज ने 'लाल दिल' वाले इमोजी भी साझा किए हैं। अभिनेत्री की पोस्ट पर प्रशंसक भी उनका समर्थन कर रहे हैं, और शहबाज काे मजबूत रहने की सलाह दे रहे हैं।