'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का बुरा हाल, फ्लॉप होने की कगार पर फिल्म
क्या है खबर?
धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की रोमांटिक-ड्रामा फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल है। ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसने सिर्फ 8 दिनों के अंदर दम ताेड़ना शुरू कर दिया है। फिल्म न तो अपना बजट निकाल सकी और न इसे बड़े सितारों के होने का फायदा मिल सका। 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के 8वें दिन की रिपोर्ट आ गई है।
कारोबार
डिजास्टर साबित होने की पूरी संभावना
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' जिस सुस्त गति से बॉक्स ऑफिस पर बढ़ रही है, उसे देखकर कहना गलत नहीं होगा कि ये बड़ी फ्लॉप साबित होने की कगार पर है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के 8वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कुल 2 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। फिल्म का कुल कलेक्शन 40.75 करोड़ रुपये हुआ है, जिससे साफ है कि 80 करोड़ रुपये का बजट निकालने के लिए इसे और मशक्कत करनी पड़ेगी।
रिकॉर्ड
जाह्नवी की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
यूं तो शशांक खेतान के निर्देशन में बनी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का जादू दर्शकों के सिर से उतरने लगा है, लेकिन जाह्नवी ने इसके जरिए एक रिकॉर्ड बना लिया है। दरअसल, ये अभिनेत्री के करियर की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। पहले नंबर पर 292.71 करोड़ के साथ 'देवारा' है, जिसमें जाह्नवी के साथ जूनियर एनटीआर थे। दूसरे नंबर पर 'धड़क' (73.52 करोड़) और तीसरे नंबर पर 'परम सुंदरी' (54.85 करोड़) है।