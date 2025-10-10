'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का कलेक्शन (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@karanjohar)

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का बुरा हाल, फ्लॉप होने की कगार पर फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 11:27 am Oct 10, 202511:27 am

क्या है खबर?

धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की रोमांटिक-ड्रामा फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल है। ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसने सिर्फ 8 दिनों के अंदर दम ताेड़ना शुरू कर दिया है। फिल्म न तो अपना बजट निकाल सकी और न इसे बड़े सितारों के होने का फायदा मिल सका। 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के 8वें दिन की रिपोर्ट आ गई है।