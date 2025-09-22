'बिग बॉस 19': सलमान खान ने की शहबाज बदेशा की तारीफ, बहन शहनाज गिल हुईं खुश
क्या है खबर?
सलमान खान की मेजबानी वाले रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में शहबाज बदेशा ने पिछले दिनों बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी। 'बिग बॉस 13' की प्रतियोगी शहनाज गिल के भाई शहबाज पहले दिन से ही दर्शकों को खूब मनोरंजन कर रहे हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग लोगों को काफी पसंद आ रही है। इस सप्ताह 'वीकएंड का वार' एपिसोड में सलमान ने जमकर शहबाज की तारीफ की। आइए जानें उन्होंने क्या कहा।
तारीफ
आप 4 गुना ज्यादा दिख रहे हो- शहबाज
सलमान ने शहबाज के खेल की सराहना की और कहा, "शहबाज, शाबाश। दो हफ्ते पहले आए हो आप पर यहां पर। जितने लोग चार हफ्ते में नजर नहीं आए हैं, उनसे चार गुना ज्यादा आप नजर आए हो।" इस पर शहनाज ने अपनी खुशी जताते हुए कहा, "जब मीडिया मुझसे मेरे भाई के बारे में पूछती है तो बहुत धन्य और गर्व महसूस होता है।" बता दें, 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे होता है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Thank you God for blessing me with this golden platform 🙏 Being able to sit in front of Salman Sir is truly a dream come true. I feel so blessed and grateful to reach this stage—it’s all your grace.✨ 🥰🥰#shehbazbadesha #colorstv #jiohotstar #biggboss #biggboss19 #salmankhan pic.twitter.com/NfiXtxemtO— Shehbaz Badesha (@ShehbazBadesha) September 21, 2025