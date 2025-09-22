'बिग बॉस 19': सलमान खान ने की शहबाज बदेशा की तारीफ, बहन शहनाज गिल हुईं खुश 

तारीफ

आप 4 गुना ज्यादा दिख रहे हो- शहबाज

सलमान ने शहबाज के खेल की सराहना की और कहा, "शहबाज, शाबाश। दो हफ्ते पहले आए हो आप पर यहां पर। जितने लोग चार हफ्ते में नजर नहीं आए हैं, उनसे चार गुना ज्यादा आप नजर आए हो।" इस पर शहनाज ने अपनी खुशी जताते हुए कहा, "जब मीडिया मुझसे मेरे भाई के बारे में पूछती है तो बहुत धन्य और गर्व महसूस होता है।" बता दें, 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे होता है।