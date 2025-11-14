'वेलकम टू द जंगल' में पुराने किरदार के साथ लौटेंगे सुनील शेट्टी, निर्देशक ने किया खुलासा
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम' को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला था। 2015 में जॉन अब्राहम 'वेलकम बैक' के साथ आए। यह फिल्म भी ठीक-ठाक साबित हुई। अब फ्रैंचाइजी की तीसरी किस्त 'वेलकम टू द जंगल' की बारी है, जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। फिल्म के निर्देशक अहमद खान ने हालिया बातचीत में तीसरी किस्त के बारे में बात की है। यही नहीं उन्होंने फिल्म में सुनील शेट्टी के किरदार पर दिलचस्प खुलासा किया।
किरदार
पुराने किरदार में वापसी करेंगे सुनील
पिंकविला के साथ बातचीत में अहमद ने 'वेलकम टू द जंगल' से सुनील के किरदार पर बात की और बताया कि वो 'येदा अन्ना' के रूप में वापसी करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि फिल्म 'आवारा पागल दीवाना' में अभिनेता ने इस किरदार को निभाया था। उन्होंने कहा, "सुनील, 'आवारा पागल दीवाना' से लिया गया येदा अन्ना का किरदार निभा रहे हैं, इसलिए वो थोड़े अलग अंदाज में येदा अन्ना का किरदार निभा रहे हैं।"
गाने
3 बड़े गानों में दिखेंगे सुनील
अहमद ने बताया कि येदा अन्ना के रूप में सुनील की अक्षय और अरशद वारसी के साथ दिलचस्प नोंक-झोंक है, जो रोमांच और मस्ती बढ़ाएगी। उनके मुताबिक इन तीनों के साथ मिलकर फिल्म का मजा भी बढ़ जाता है। उन्होंने आगे कहा, "सुनील के पास 3 गाने हैं। मैंने उन्हें उनके जवानी के दिनों में नचाया था। अब मैं उन्हें फिर से नचा रहा हूं और यही उनकी सबसे अच्छी बात है। वह बूढ़े होने से इनकार करते हैं।"